Tabellone Atp Los Cabos 2023 | Tsitsipas primo favorito | c’è anche Norrie

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) Sorteggiato ildell’Atp 250 di Los. Sui campi in cemento del ‘Mifel Tennis Open by Telcel Oppo’ sarà Stefanosla prima testa di serie. Numero 2 del seeding, invece, il britannico Cameron, vincitore nel 2021 e finalista nella passata edizione. Non ci sono italiani ai nastri di partenza del torneo messicano, di seguito il draw completo che verrà aggiornato in tempo reale con i risultati dalturno alla finale. COPERTURA TV MONTEPREMIATP 250 LOSSEMIFINALI (1) Tstisipas vs (4) Coric (5) De Minaur b. (7) Koepfer 6-2 6-7(5) 6-1 QUARTI DI FINALE (1) Tstisipas b. (6/WC) Jarry 6-7(6) 7-6(4) 6-2 (4) Coric b. (8) Ivashka 6-3 6-4 (5) De Minaur b. (3) Paul 6-4 3-6 6-3 (7) Koepfer b. Kovacevic 6-4 ...