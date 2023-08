Tabellino Fiorentina-Newcastle 0-2 | gol e marcatori amichevole estiva 2023

La partita Newcastle -di Sabato 5 agosto 2023 in diretta: formazioni ein tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per club NEWCASTLE - Sabato 5 agosto, al St. ...... giocherà l'11 agosto in Coppa Italia con il Modena e il 19 in campionato contro laalle ...in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI CREMONESE - GENOA ] CREMONESE (ITA): . A ...SUDAFRICA D: Swart K., Ramalepe L. (dal 45'+5 st Makhubela T.), Mbane B., Matlou N., ... Le convocate dell'Italia Italia Portieri: Rachele Baldi (), Francesca Durante (Inter), Laura ...

Tabellino Fiorentina-Newcastle 0-2, gol e marcatori amichevole ... SPORTFACE.IT

Calcio d'angolo per la Fiorentina non sfruttato a dovere. L'azione finisce con un tiro altissimo di Duncan. 54' - Ci prova Bonaventura con un cross dalla sinistra, ma Brekalo di testa non può arrivarc ...La partita Newcastle - Fiorentina di Sabato 5 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per club ...