Svizzera-Spagna | Mondiali Femminili | ultime e diretta TV

(Di sabato 5 agosto 2023) Questa mattina alle 7 prenderanno ufficialmente il via gli ottavi di finale deidi calcio 2023. All’Eden Park di Auckland infatti laaffronta lanel match valido per il round of 16 del torneo. La squadra elvetica parte sfavorita sulla carta, ma non vuole veder tramontare il sogno iridato adesso. Le iberiche invece hanno da riscattare il pesante 4-0 subito per mano del Giappone. Ecco dunque lesulle probabili formazioni e dove vedere intelevisiva il match, leCrediti foto: Swiss Nati Women FacebookA sorpresa laha chiuso al primo posto il gruppo A, davanti alla più quotata Norvegia ...

... Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Korea del sud, Malesia, Mauritius, Messico, Monaco, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Romania, Singapore,, Sri - Lanka, Stati Uniti, Svezia,, ...La definizione dell'acquisto è prevista per la prossima settimana, con i passaggi burocratici da completare a Milano San Pietroburgo (Russia) 02/07/2021 - Euro 2020 // foto Uefa/...Alle 07:00 di sabato 5 agosto lae lasi sfideranno in occasione del primo ottavo di finale dei Mondiali di calcio femminile, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. Non è prevista la diretta televisiva ...

Tutto quello che c'è da sapere: Svizzera - Spagna Tiscali

Si è conclusa con tante sorprese la fase a gironi del Mondiale Femminile. Adesso si aspettano gli ottavi. Intanto scopriamo le migliori undici giocatrici, per ruolo, che si sono distinte sin qui Si è ...Svizzera vs Spagna, primo degli ottavi di finale dei mondiali di calcio femminile, da una parte una squadra che non concede nulla, dall'altra una che segna tantissimo ...