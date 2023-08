Svelato il segreto dei tormentoni estivi | perché li cantiamo così tanto

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 agosto 2023) Da ‘Italodisco' dei The Kolors a ‘Mon amour' di Annalisa, da ‘Pazza musica' di Elodie e Mengoni a ‘Disco Paradis' targato Fedez, Annalisa e Articolo 31. Come ogni anno, anche l'estate 2023 è segnata dal successo deimusicali, canzoni super orecchiabili che inevitabilmente restano in testa, ritmi che ‘contagiano' la mente e che, senza volerlo, una volta sentite, continuiamo a canticchiare per un po'. La scienza anglosassone ha dato loro un nome: earworm ovvero ‘tarlo delle orecchie', anche noto come ‘prurito cognitivo'. “È un fenomeno molto comune, che si verifica anche per i, quando non riusciamo a toglierci dalla mente una canzone o un motivetto, che arriva anche a dare fastidio. Un fenomeno legato a meccanismi cerebrali, che sono poi gli stessi coinvolti, anche se in misura diversa, in tante malattie ...