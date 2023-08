Suppletive Monza | De Luca | ' dove gioco vinco | alle europee il nuovo Regno delle due Sicilie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Molti sottovalutano che in quel collegio il 50% degli elettori è meridionale e cheho giocato in prima persona, come a Messina e Taormina, ho vinto. Per natura non metto limiti alla provvidenza". Lo dice Cateno Deal 'Corriere della sera' sulle elezioninel collegio di, quello di Silvio Berlusconi. "Vogliamo portare nel cuore della Lega la sfida della buona amministrazione e ripristinare ilDue. Quindi prima mi candido a, ne ho il diritto in quanto sono il sindaco d'Italia. Vittorio Sgarbi è incazzato perché io ho 5 gagliardetti e lui solo 4", spiega il sindaco di Taormina. Deparla della "strategia del...