(Di sabato 5 agosto 2023) Docente nominato per una supplenza da GaE/GPS ovvero per un incarico finalizzato al: eccopuòladie cosa può fare dopo la medesima. L'articolo .

2 Perché devo ricorrere se inserito in coda per leR. Devi ricorrere se ritieni che l'... Sull'inserimento a pettine nellesi è già pronunciata la corte costituzionale su ricorsi promossi ...docenti 2023/2024 dae GPS, le nomine dopo la metà di agosto. Cosa c'è da sapere [LO SPECIALE] - Immissioni in ruolo docenti 2023: tutti i posti ancora da assegnare da GPS sostegno e ......e GI di inclusione. La relativa disposizione normativa è costituita dall'articolo 399/3 del D. I predetti docenti, inoltre, possono accettareal 30/06 e al 31/08 per una classe di ...

Supplenze GaE GPS e incarichi per ruolo 2023, quando si può differire la presa di servizio prevista per venerdì 1° settembre Orizzonte Scuola

tramite procedura informatizzata, per partecipare alla quale gli aspiranti (inclusi in GaE e GPS) presentano apposita domanda ... gli incarichi annuali finalizzati al ruolo e poi le supplenze), ...L'obiettivo è terminare le nomine degli incarichi di supplenza da Gae e Gps entro la prima settimana di settembre.