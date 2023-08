In base a tali disposizioni normative, a decorrere dallein ruolo a.s. 2023/24 : i ... I predetti docenti, inoltre, possono accettareal 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso ......titolo allein ruolo all'esito del positivo scioglimento della riserva contestualmente all'avvio della procedura di scorrimento delle GPS sostegno I fascia ed elenco aggiuntivo).......anno scolastico ci saranno oltre 200milaannuali a cui si aggiungeranno letemporanee". Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil, commenta così i dati sulle...

Supplenze e immissioni in ruolo 2023: chi svolge un secondo lavoro deve prestare attenzione alle incompatibilità. FAQ Orizzonte Scuola

Anche per l’a.s. 2023/24 le immissioni in ruolo ordinarie sono seguite da una ... Lo stesso DM, inoltre, prevede che gli aspiranti suddetti: possano partecipare alle supplenze al 30/06 e al 31/08, in ...Gianna Fracassi, segretaria generale del sindacato: «Con questi numeri mi pare chiaro che non ci sia nessun piano straordinario di assunzioni» ...