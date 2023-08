Studiare Inglese all’Estero | UK o USA?

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 5 agosto 2023) Oggi, parlarenon è più solo un plus da aggiungere al cv, ma è diventato fondamentale a livello lavorativo: quasi tutti gli annunci di lavoro delle aziende italiane sono ine molto spesso viene richiesto come un must. Vacanza Studio per imparare l’Ma come si impara l’in modo efficace e veloce? Quando i corsi di lingua e le risorse tradizionali non sono sufficienti, un viaggio di studioè il metodo più efficace ed entusiasmante. Del resto, immergersi completamente in un paese anglofono offre innumerevoli vantaggi sotto ogni punto di vista: l’immersione nella cultura e nell’ambiente nativo stimola una comprensione più profonda della lingua e una rapida acquisizione delle abilità linguistiche. La durata del viaggio studio va da 1 settimana ad 1 anno, ...