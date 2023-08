Stress da calore | quali sono i sintomi e in che modo agire in fretta

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 5 agosto 2023) Soffrire il caldo può portare a patologie, disturbi e fastidi molto gravi, per questo vi informiamo suie i possibili rimedi perMolte persone non vedono l’ora che arrivi l’estate per godersi il caldo, prendere il sole, tuffarsi al mare o in piscina e così via. Molte altre, invece, non vedono l’ora che finisca perché soffrono il caldo, da cui ne consegue una serie di fastidi e disturbi. Questa stagione può provocare ansia,e, in alcuni casi, anche depressione.dae rimedi – grantennistoscana.itOltre ai problemi che posdanneggiare la nostra mente, il caldo è deleterio anche per il nostro fisico e per la nostra salute. La temperatura così alta può portare a svenimenti, colpi die abbassamento della ...