Strategia della De Filippi? Filippo Bisciglia | il sospetto dopo Temptation Island

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Cosa faràla fine di? Il reality dei sentimenti di Canale 5 si è concluso lunedì scorso con una puntata che ha guadagnato degli ottimi risultati in termini di ascolti. Ora che il programma è finito, ci si chiede se ci sarà qualcosa nel futuro lavorativo del conduttore. A chiederselo, in particolare, è stato un telespettatore, che ha scritto alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo: "Ora che è finito il programma che farà? E' un peccato che ad un così bravo conduttore venga affidato sempre e solo lo stesso reality. Lei che ne dice?”. Cecchi Paone, allora, ha risposto dicendo che sono in tanti a chiedergli come maiconduca soltanto un programma.averlo definito ...