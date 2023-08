Strappa le chiavi dal quadro per fermare il bus in corsa sull’A16 | paura tra i passeggeri

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVoleva scendere dal bus sul tratto dell’autostrada Napoli-Canosa, poi ha staccato ledalmandando in stallo il pullman che stava viaggiando. Grazie ad un’abile manovra dell’autista sono stati messi in salvo ie il mezzo, evitando il peggio. Protagonista del gesto un cinquantenne extracomunitario, che ieri sera al Metropark di Napoli è salito a bordo delladelle 20.30 diretta a Foggia, esercita dall’azienda regionale di Tpl AIR Campania. Sull’episodio sta indagando la Polizia Stradale intervenuta sul posto, ma stando ad una prima ricostruzione l’uomo, a quanto pare, diretto ad Avellino, non è sceso alla fermata di Mercogliano. Poco dopo il bus ha imboccato il casello di Avellino Ovest e ha proseguito per l’A16/E842 in direzione Bari. È ...

Passeggero vuole scendere dal bus Napoli-Foggia e strappa le chiavi dal quadro: l'autista salva 70 passeggeri La Gazzetta del Mezzogiorno

Protagonista un 50enne straniero che voleva scendere in piena autostrada. Fondamentale il sangue freddo del conducente ...