Strage Bologna | “Fioravanti | Mambro e Ciavardini innocenti Bufera su frasi De Angelis

(Di sabato 5 agosto 2023) "So per certo che con ladinon c'entrano nulla. Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza". Marcello De, ex terrorista nero, cognato dell'ex Nar Luigie oggi responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio guidata da Francesco Rocca, ha scritto questa frase su Facebook, a pochi giorni di distanza dal 2 agosto, "un giorno - puntualizza - molto difficile per chiunque conosca la verità e ami la giustizia, che ogni anno vengono conculcate persino dalle massime autorità dello Stato (e mi assumo fieramente la responsabilità di quanto ho scritto e sono pronto ad affrontarne le conseguenze)". E le sue parole hanno scatenato una

