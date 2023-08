Strage Bologna | De Angelis | “Ex Nar innocenti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 5 agosto 2023) Bufera per il post su Facebook del responsabile comunicazione della Regione Lazio. Il Pd: "Rocca prenda le distanze" E’ polemica sulla presa di posizione di Marcello De, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, che in un post su Facebook pochi giorni dopo l’anniversario delladisi è detto certo dell’innocenza dei tre condannati in via definitiva per l’eccidio, gli ex Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, quest’ultimo, minorenne all’epoca dei fatti, diventato poi cognato dello stesso De. “Il 2 agosto – ha scritto De– è un giorno molto difficile per chiunque conosca la verità e ami la giustizia, che ogni anno vengono conculcate persino dalle massime autorità dello Stato (e mi assumo fieramente la responsabilità di ...