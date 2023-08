Stop al tetto dei compensi ai manager pubblici

La7.it - Superare ilmassimo di 240mila euro lordi all'anno , previsto nella retribuzione per la società che si occuperà del ponte sullo Stretto di Messina . E' quanto è disposto nell'ultima ...Così la segretaria Pd Elly Schlein,dopo loalsulle retribuzioni nel decreto omnibus che sarà approvato lunedì dal Consiglio dei ministri e che esonererà la società incaricata della ...M5s: 'Scandaloso' - 'La volontà di Meloni e Salvini di concedere una deroga aldegli stipendi per i vertici della società 'Stretto di Messina Spa' è scandalosa. Lo scenario è il seguente: ...

Stop a tetto stipendi per società Ponte Stretto di Messina. Polemica tra le opposizioni Sky Tg24

(QUOTIDIANO NAZIONALE) Stop al tetto degli stipendi per i manager della società Stretto di Messina Spa, incaricata della costruzione del Ponte sullo Stretto. I manager, dunque, non saranno sottoposti ...Tra le opposizioni scoppia la polemica per lo stop al tetto di 240mila euro per gli stipendi dei manager della società Stretto di Messina Spa, incaricata di portare avanti i lavori per il Ponte sullo ...