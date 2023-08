Stiven Shpendi all'Empoli | gli interisti invitano Zhang a spendere sul mercato

Commenta per primo L'Empoli ha chiuso un colpo in attacco. Si tratta diattaccante albanese classe 2003 che arriva in prestito on obbligo di riscatto dal Cesena.E' fatta:si trasferisce in Serie A. Il rilancio dell'Empoli, annunciato ieri da Artico, è andato a segno e nella notte le due società hanno trovato l'accordo: dopo la sua prima stagione da ...Si parte dalle uscite, con l'Empoli che si riavvicina e torna prepotentemente in pole per assicurarsi. Il gemello, che domani non giocherà contro la Virtus Entella pur essendo ...

L'Empoli si rinforza con l'arrivo a titolo temporaneo di Shpendi, attaccante che con il Cesena in Serie C ha lasciato il segno.La squadra allenata da Domenico Toscano segnò ben 2 reti per tempo, Stiven Shpendi aprì e chiuse le danze con due gol realizzati al minuto 16 e al minuto 89 mentre nel corso del match misero il ...