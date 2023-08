Stefano Bini presenta Road to Meraviglie | “Col mio format viaggio tra sapori e paesaggi dell’Italia”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 agosto 2023), autore e conduttore televisivo e radiofonico, racconta al Secolo la nascita il nuovo programmato, di cui è conduttore e autore, che va in onda ogno domenica alle 14 su Rai Premium. Cosa aspettarsi dato? “Un programma di cucina, territorio e identità culturali finalmente diverso. Non racconteremo queste tre situazioni in maniera passiva o bonaria ma andando a scavare nelle questioni. Insieme agli chef racconteremo storia, evoluzioni e segreti di due ricette, in modo che il telespettatore abbia un quadro curioso e inedito di ciò che sta vedendo. Un programma da guardare se si vuole capire le piccole realtà, bellissime, troppo spesso dimenticate ma che hanno millenni di vita da far conoscere”. Una trasmissione in Rai è un sogno che si ...