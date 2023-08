STATS – Olanda | il grande debutto di Peter Bosz e Noa Lang | il Psv vince la Supercoppa

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 agosto 2023), granal PSV pere Noa, autore del gol che ha regalato alla squadra laRagionevolmente ci si poteva aspettare una finale did’piena di gol a vedere lo score recente della manifestazione – 5-3 del Psv sull’Ajax la scorsa estate – e il merito dei due confronti diretti nel passato campionato, con ben 11 reti ed emozioni a non finire. Invece, l’atto che ha inaugurato la stagione, una settimana prima dell’inizio dell’Eredivisie, ha prodotto un solo exploit, decisivo per confermare la recente tradizione: battendo il Feyenoord in casa sua, il Psv si aggiudica la competizione per la terza volta di fila. Aggiungendo la due coppe nazionali sono 5 trofei, non male per un club che puntualmente si presenta con un volto nuovo ...