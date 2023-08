Stati Uniti | la FDA approva la prima pillola per la depressione post-partum

(Di sabato 5 agosto 2023) La Food and Drug Administration hato il primo farmaco per combattere ladegli. Lo Zuranolone è infatti utilizzato per il trattamento specifico di questa grave forma di disturbo mentale che si stima colpisca circa 1 neomamma su 7 dopo la nascita dei figli. La“Laparto è una condizione grave e potenzialmente mortale, in cui le donne provano tristezza, senso di colpa, inutilità e, nei casi più gravi, anche propositi di fare del male a se stesse o al proprio bambino. Neglicirca una donna su 7 soffre dipartoInoltre, poiché ...

Articolo in aggiornamento Inizia a farsi più chiara la dinamica deLl'incidente di Amalfi in cui ha perso la vita Adrienne Vaughan, editrice molto nota negli. La procura di Salernoavanza due ipotesi contro lo skipper del gozzo a bordo del quale viaggiava la donna: omicidio colposo e naufragio. In conferenza stampa, il procuratore capo di ...Come glidi oggi, la Polonia aveva istituzioni democratiche ma non era una democrazia, piuttosto uno Stato quasi fascista che governava i distretti orientali con il pugno di ferro. ...... che hanno il sostegno del Mali e del Burkina Faso, anch'essi governati da giunte militari, hanno annunciato la rottura di qualsiasi relazione diplomatica con la Francia, gli, il Togo e ...

Sembra passato un secolo, ma non troppi anni fa non c'erano internet, cellulari, social. E i giocatori NBA non potevano giocare tornei FIBA perché quei tornei erano ...Posen, presidente del Peterson Institute for International Economics. La espone in un saggio sulla principale rivista di geopolitica degli Stati Uniti, Foreign Affairs. La sindrome del «long Covid» in ...