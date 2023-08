St Pauli-Fortuna Dusseldorf sabato 05 agosto 2023 ore 13 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 5 agosto 2023) St.hanno vinto la al debutto stagionale in 2. Bundesliga e si presentano dunque col morale alto a questa sfida tra due club accreditati di buone possibilità di poter quantomeno lottare per la promozione. In particolare la squadra di casa ha espugnato il Fritz-Walter-Stadion di Kaiserslautern mentre quella ospite ha battuto InfoBetting: Scommesse Sportive e