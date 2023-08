Spunta il report sul ricatto dei passaporti | Scrematura e russifiicazione

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 agosto 2023) Stando a quanto si apprende dai media, i territori ucraini occupati da Mosca starebbero subendo una vera e propria russificazione su tutti i fronti. Un nuovoindipendente, pubblicato dallo Humanitarian Research Lab dell'università di Yale, ha fatto luce sulla questione. I ricercatori dell'Ong Conflict Observatory hanno scoperto che le autorità occupanti obbligano gli ucraini a richiedere il passaporto russo per accedere ai servizi di base come l'assistenza sanitaria e i beni di prima di necessità, rinunciando all'identità ucraina, in un "tentativo sistematico" di cancellarla. Le conseguenze? Chi non adempie agli obblighi prescritti dalla Federazione russa diventa automaticamente uno straniero ed è soggetto a minacce, espropri, detenzione in carcere o nella peggiore delle ipotesi alla deportazione. Il tutto a partire dall'1 luglio 2024. Gli ucraini, ...