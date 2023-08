Spoletino di 72 anni è morto mentre era in vacanza ad Alba Adriatica

(Di sabato 5 agosto 2023) La vittima è Pietro Laudini, una carriera da funzionario alla Banca Popolare di Spoleto e una vita dedicata anche all’impegno sociale con la Pro loco di Beroide Un uomo di 72di Beroide di Spoleto, Pietro Laudini, che si trovava inadcon un gruppo di amici, si è tuffato nelle acque agitate ritrovandosi in difficoltà. Soccorso, è poiin spiaggia..Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Capitaneria di porto e sull’accaduto sarà aperto un fascicolo.Durante le operazioni di salvataggio il 72ennesarebbe rimasto cosciente, ma una volta accompagnato sulla spiaggia si sarebbe verificato l’arresto cardiaco, proprio sotto gli occhi degli amici che si trovavano con lui in.Inutile purtroppo anche l’intervento ...

...giorni scorsi proprio Hanke con una lettera aperta aveva invitato il consigliere comunaleGiancarlo Cintioli (un passato tutto dal Pci al Pd fino all'espulsione del settembre di duefa ...Laudini, pensionato dell'ex Banca Popolare di Spoleto, per tantiè stato presidente della Pro Loco di Beroide. Un uomo conosciuto e stimato da tutti. ← Bagarre su Bandecchi che tira dritto ...Unodi 75è morto questa mattina ad Alba Adriatica, dove si trovava in vacanza. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è entrato in acqua e poco dopo ha accusato un malore. Il 75enne è ...

Turista spoletino muore affogato ad Alba Adriatica, salvati gli amici. Pietro Laudini aveva 72 anni ed era sta ilmessaggero.it

ALBA ADRIATICA La tragedia si è consumata in pochi istanti, tra le onde alte al largo di Alba Adriatica. Così, ieri mattina, è morto annegato lo spoletino Pietro Laudini, ...