Sono andata a vedere Barbie con mia figlia Riesce a parlare alle donne e alle ex bambine

(Di sabato 5 agosto 2023) Che cosa scrivere sul film, uscito nelle sale cinematografiche il 20 luglio, diretto da Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling? Fino a qualche giorno fa, lo avevo scartato, il trailer non mi aveva attirato, sarà che non amo il rosa, o forserefrattaria al cinema in estate se non è all’aperto. Ma domenica scorsa, non so nemmeno perché, ho chiesto a miadi andare a vederlo insieme, e lei, non so nemmeno perché, mi ha accompagnata. Tra noi c’è una grande distanza generazionale, cosa che mi ricorda rivolgendosi a me come se fossi vissuta all’epoca dei dinosauri. Per farle capire che nonstata partorita adulta, un giorno le ho letto una pagina del mio diario da adolescente, si è commossa. Ma non è servito a molto. Siamo separate da quattro decenni ma abbiamo condiviso la stessa esperienza ...