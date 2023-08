Sommer | visite mediche programmate | debutto lampo – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 5 agosto 2023) Yannè il nuovo portiere dell’Inter. I nerazzurri hanno deciso di attivare la clausola risolutoria del giocatore per portarlo subito a Milano. Secondo il Corriere dello Sport saranno già domani le, in vista delnell’amichevole contro il Salisburgo. EREDE DI ONANA – Finalmente Simone Inzaghi avrà presto a disposizione il suo nuovo portiere. Tra i pali della porta dell’Inter ci sarà infatti Yanngià a partire da questo fine settimana. Previste domani le, con il Bayern Monaco che riceverà i 6 milioni della clausola rescissoria divisi in due anni., una volta svolto l’iter necessario per diventare ufficialmente un nuovo acquisto, sarà subito a disposizione del tecnico per ...