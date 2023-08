(Di sabato 5 agosto 2023) Conin arrivo il reparto portieri delacquista una garanzia per il. Nel, invece, c’è il nerazzurro. La spiegazione di Sportitalia. PORTIERI – È questa l’estate della rivoluzione in porta per. Dopo l’addio di André Onana, Samir Handanovic e Alex Cordaz, la dirigenza nerazzurra si è ritrovata a dover scovare sul mercato più di un profilo per coprire il ruolo tra i. Raffaele Di Gennaro è stato il primo acquisto, nell’ambito dei portieri, andando ad occupare il posto del terzo. Nel frattempo, però,ha iniziato un lungo corteggiamento per Yann, che solo lunedì però arriverà a Milano. Sarà lo svizzero il primo portiere interista la prossima stagione, ma non è certo che possa ...

30 L'Inter rompe gli indugi su Yann. I dirigenti nerazzurri hanno deciso di pagare (in due rate) i 6 milioni di euro previsti dalla clausola rescissorianel contratto del portiere, legato al Bayern Monaco fino a giugno ...E torna in auge la clausola rescissorianel contratto dicol Bayern Monaco. Beppe Marotta (LaPresse) - Calciomercato.itInter,si avvicina: clausola rescissoria da 6 milioniL'...Per #, pagamento di 6 milioni di euro, lo stesso valore della clausola rescissorianel contratto col #BayernMonaco, ma dilazionati in due anni @calciomercatoit https://t.co/vm5Y3koys3 ...

Sommer il presente, Stankovic il futuro. L’Inter progetta fra i pali – SI Inter-News.it

Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico e video presente sul sito Tio.ch sono da intendersi di proprietà dei fornitori o ...Dopo gli addii in successione di Handanovic, Cordaz e, soprattutto Onana, l’ Inter si è trovata nella particolare situazione di non aver nessun portiere in rosa se non il giovanissimo Stankovic. Dopo ...