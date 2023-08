Sommer il nuovo portiere Quando a disposizione di Inzaghi? – SM

(Di sabato 5 agosto 2023) Una delle emergenze più grandi in casa Inter è stata risolta. Yannsarà ilnerazzurro, Sport Mediaset descrive il programma per il suo arrivo. ARRIVO – Domenica sera Yannsarà a Milano, lunedì svolgerà le visite mediche e firmerà ilcontratto con l’Inter. La dirigenza nerazzurra ha deciso di pagare 6 milioni al Bayern Monaco, divisi però in due rate su due anni. L’obiettivo era non ledere i rapporti diplomatici con il club bavarese, nonostante si lasciasse l’allenatore Tuchel senza estremo difensore. Martedìinizierà ad allenarsi con i compagni, manca sempre meno. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...

Telenovela finita. Yannè ilportiere dell'Inter. Sarà lo specialista svizzero a ereditare il posto occupato l'anno scorso da Onana tra i pali nerazzurri. Operazione completata ieri pomeriggio per 6 milioni di ...Commenta per primo Yannè virtualmente ilportiere dell'Inter . Lo svizzero dovrebbe arrivare lunedì a Milano per completare l'iter delle visite mediche e della firma delcontratto con cui sarà nerazzurro. ...... per svolgere le visite mediche di rito e apporre la firma alcontratto che lo legherà almeno per la prossima stagione ai colori dell'Inter.può dunque considerarsi un colpo chiuso.

Sommer è un para-rigori Penalty parati e statistiche del nuovo ... Goal Italia

L'Inter investirà sei milioni di euro per il suo cartellino, anche se - secondo le ultime voci di mercato - non sfrutterà la clausola rescissoria, ma ci sarebbe un accordo con il Bayern Monaco per il ...(LaPresse) Il Napoli ha trovato il sostituto di Kim, passato al Bayern Monaco. E' praticamente fatta per Natan, centrale brasiliano classe 2001 ...