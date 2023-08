Soleil Sorge con il cuore a pezzi | la felicità ha lasciato la sua vita | La notizia che non voleva dare

Leggi su howtodofor

(Di sabato 5 agosto 2023) L’ex gieffinaha fatto una dolorosa rivelazione sulla suaprivata: adesso il suoè a. Dopo aver fatto il suo esordio come corteggiatrice nello studio di Uomini e Donne persono arrivate alcune occasioni in televisione. In questi anni ha preso parte ad alcuni reality che le hanno regalato il successo ed in particolare lo ha fatto il Grande Fratello Vip. L’influencer è stata una grande protagonista della sesta edizione ed hail segno nella casa con il suo carattere molto forte. Inoltre durante la messa in onda del format ha fatto discutere anche per alcune questioni di. Da questo punto di vista le cose per lei non si sono a quanto pare messe molto bene e lo ...