Soldati a cavallo | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 5 agosto 2023): trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, sabato 5 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda(The Horse Soldiers),western del 1959 di John Ford. Ilsi ispira a un episodio avvenuto realmente durante la Guerra di secessione americana, narrato nel romanzodi Harold Sinclair. Il colonnello nordista Benjamin Grierson venne incaricato, nell’aprile del 1863, di dirigersi a sud con i suoi reparti di cavalleria per diverse centinaia di chilometri oltre le linee dei sudisti e sabotare la ferrovia tra le stazioni di Newton e Vicksburg (Mississippi), impedendo in questo modo l’afflusso di rifornimenti e materiali all’esercito confederato del generale John ...

Soldati a cavallo: la storia vera dietro al western con John Wayne

