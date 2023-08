(Di sabato 5 agosto 2023) Quattro confronti su cinque disputati in questo sabato diA1 di, corrispondente alla settima giornata del girone di ritorno. Tranne Sestese-Pianoro, tutte le altre squadre sono andate in: andiamo a scoprire sia i risultati che vari verdetti legati allo svolgimento delle partite in relazione alla classifica. Per quel che riguarda, arriva la doppietta su Forlì che è foriera anche dell’approdo allascudetto con il. 3-1 per l’Inox Team in gara-1, con Longhi che nel terzo inning spinge a casa Rotondo, Onofri che fa lo stesso con Laghi nel quinto per il pari e, infine, Lozada, nella parte bassa della citata quinta ripresa, che trova il decisivo fuorida due punti. Gara-2 ...

... aperto per la prima volta al pubblico in occasione di una partita ditra celebrità. La ... se l'Italia può vantarsi di essere stato il primo Paese a trasmettere una partita diA in uno ...... squadra di prim'ordine che milita nel campionato diA di baseball, è uno dei venti Azzurri che prenderanno parte alla competizione fanno sapere dal PortaMortara Novara Baseball&- La ...Le Under 13 del Big Mat Bsc Grosseto sono campionesse regionali di. La prima squadra biancorossa inB non è riuscita a imporsi contro la capolista ...

Softball, Serie A1 2023: Saronno e Bollate avranno il fattore campo a favore in semifinale OA Sport

Per il quinto anno consecutivo la Inox Team Saronno softball giocherà i playoff del campionato di serie A1. Quando mancano ancora 6 partite da giocare, la squadra lombarda ha centrato il primo obietti ...Mkf Bollate in casa contro Parma SARONNO – La serie A1 di softball si avvia alla conclusione della stagione regolare: il fine settimana del 5-6 agosto, in scena la settima giornata di ...