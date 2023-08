Sms per riavere il reddito di cittadinanza | ma è una truffa

Leggi su agi

(Di sabato 5 agosto 2023) AGI - Chi ha perso o potrebbe non aver più diritto a percepire ildi, potrebbe trovarsi di fronte a un'altra amara sorpresa: unaon line, con il conto corrente, sicuramente non in buona salute, svuotato o utilizzato per operazioni illecite. In questi giorni infatti assieme agli sms dell'Inps che avvisa della sospensione dell'erogazione deldi, in molti stanno ricevendo un altro messaggio, di tutt'altra natura. E la polizia postale lancia l'allarme. È l'ennesimaon line. L'sms sembra inviato sempre dall'Istituto di previdenza, ma è falso e proviene da accountldini che puntano a rubare dati e identità di persone, che peraltro non navigano certamente in buone acque, dal punto di vista finanziario. Il ...