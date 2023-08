Skyfire | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 5 agosto 2023) Gran parte delle sequenze disono state girate in diverse isole della Malesia, nonostante ilsia ambientato nell’isola fittizia di Tianhu. Sicuramente molte delle location sono evocative e fanno pensare all’Oriente in generale. La Malesia è unoFederale dell’Asia sudorientale. La capitale è Kuala Lumpur che sfiora i due milioni di abitanti. Il paese ha dovuto affrontare diverse dominazioni tra cui quella del Regno Unito fino a quando nel 1957 la Federazione ha ottenuto l’indipendenza. La Malesia si estende per oltre 330mila chilometri quadrati superando i 30 milioni di abitanti. Si tratta di un paese che ha molte differenze morfologiche tra pianure, monti e paesaggi mozzafiato.è ambientato in un paradiso terrestrela popolazione sembra essersi dimenticata che si trova ...