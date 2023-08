Skriniar ancora | «PSG scelta semplice! I tifosi? È bellissimo che…»

(Di sabato 5 agosto 2023)torna a parlare, in un’intervista ai canali ufficiali del PSG, del suo trasferimento: le sue parole non faranno nuovamente piacere all’Inter.? Milanha nuovamente parlato, dopo l’addio all’Inter, del Paris Saint-Germain, stavolta ai microfoni ufficiali del club parigino: «Il PSG è uno dei club più importanti al mondo. E poi cresce di anno in anno. Ha grandi giocatori e un grande allenatore che vuol giocare uncalcio. Perciò posso dire che è stato semplice fare questa. Vestire questa maglia è una bellissima sensazione. Ci sarà pressione ma in un grande club fa parte del gioco. I? Sono tanti e sono in ogni parte del mondo! Sono lì che ci aspettano sempre per salutarci o scattare una foto. Questa è una cosa bellissima, poi sono sempre ...

Milan Skriniar e il nazionale italiano Under 19 Cher Ndour sono protagonisti di un'intervista doppia per il sito ufficiale del Paris Saint-Germain. Usando la lingua italiana, i due ragazzi ...