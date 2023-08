Simone Biles torna in gara Il matrimonio | gli allenamenti | cosa è cambiato dopo il clamoroso addio a Tokyo 2021

(Di sabato 5 agosto 2023)ta. E sembra anche in gran forma. La regina della ginnastica che scelse di abdicare nel, proprio a metà delle olimpiadi diche dovevano consacrarla e segnarono invece l’si è presentata agli Us Classic di Chicago e durante gliè apparsa in gran forma. E’ riuscita anche a realizzare facilmente il doppio carpio Yurchenko: il difficile – e per lei maledetto – volteggio che aveva sbagliato ae per il quale in quei giorni aveva riportato un blocco psicologico fino alla decisione di ritirarsi.era successo nelAtleta dell’anno nelper il Time, quattro volte oro alle Olimpiadi e ben 19 campionessa mondiale ...

Ginnastica, Simone Biles è tornata. Usa in delirio - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

