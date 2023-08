Silos di Trieste | si va verso lo sgombero ma la sinistra fa muro in nome dell' illegalità

(Di sabato 5 agosto 2023) Il proprietario'immobile ha presentato denuncia per invasione. Il prefetto dichiede loin quanto non è più tollerabile quel degrado ma lavuole lasciare tutto com'è, tra condizioni disumane e delinquenza

Questi sono solo alcuni dei messaggi che sono arrivati dopo aver pubblicato il reportage che documenta le condizioni in cui vivono i migranti della rotta balcanica all'interno deldi. ...I topi ci camminano accanto, spuntano da un momento all'altro mentre attraversiamo il, quel mostro di cemento in centro ache è la casa ormai da anni dei profughi della rotta balcanica. A pochi passi da Piazza della Libertà, dove si trova la stazione centrale della città, ..."Cosa state facendo Giuro vi taglio la gola ". È arrivato urlando, il nordafricano che ci ha minacciato mentre eravamo dentro ildia documentare le condizioni disumane in cui vivono i migranti della rotta balcanica. Nell'inferno di immondizia e criminalità vivono principalmente afghani e pakistani, reduci da un ...

Silos di Trieste: si va verso lo sgombero ma la sinistra fa muro in ... ilGiornale.it

Il Silos di Trieste probabilmente verrà sgomberato. La notizia, con tempistiche e modalità ancora da definire, arriva dalla prefettura della città. Non più di qualche settimana fa avevamo documentato ...Coop Alleanza 3.0, proprietaria del Silos, edificio storico e vincolato vicino alla stazione di Trieste, da tempo occupato dai migranti, ha presentato una denuncia per il reato di invasione di ...