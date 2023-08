“Si me dices que” | il nuovo singolo di Eris

Leggi su lopinionista

MILANO – Dal 4 agosto è in radio ildi"Si MeQue", tratto dall'album "Revelación" già disponibile in digitale (Incisi Records), scritto con Skyvi e prodotto da Manuel Guaglianone. «Questo brano parla di un uomo intento a conquistare una ragazza. "Se mi dici che mi vuoi, allora ti renderò felice". Intorno a questa frase, gira tutta la canzone. "Si MeQue" è stata completamente scritta in studio – dice– ipnotizzato dalle melodie calzanti di Skyvi. Io non ho fatto altro che aggiungere le parole!».