Si chiamava CopparamHarees ed era di Bengaluru, la vecchia Bangalore.è caduto in una gara al circuito internazionale di Chennai (Madras) questa mattina. Nato il 26 luglio 2010, lo ...

Shreyas Hareesh, a student of Kensri School in Bengaluru, was being hailed as a rising star, as he had won several races at the National level, including four in a row, competing in the rookie ...Copparam Shreyas Hareesh, a 13-year-old prodigy from Bengaluru, succumbed to injuries that he had suffered following a crash in the third round of the MRF MMSC FMSCI Indian National Motorcycle Racing ...