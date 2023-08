Sgominata banda delle rapine | anche 11 in una sola sera Agivano tra Napoli e Caserta

← Terni,ladei distributori automatici: presi i ladri. Al via domani Corciano Festival - 59esimo Agosto Corcianese → Potrebbe anche interessarti Raccolta differenziata, ...Sono stati presi i ladri dei distributori automatici di bevande e alimenti protagonisti di nove furti a Terni. Gli agenti della squadra Mobile della locale Questura, coordinati dal dirigente Davide ...C'è anche una persona residente a Bari tra i denunciati nel corso di un'operazione della Squadra Mobile di Trieste che ha sgominato una presuntaattiva nei furti in abitazione. Quattro le persone arrestate, di cui due residenti nella città giuliana. Un terzo presunto componente è finito dietro le sbarre nel carcere di Reggio Calabria e ...

Sgominata banda delle rapine, anche 11 in una sola sera Agenzia ANSA

In una sola sera sono riusciti a mettere in atto ben 11 rapine. Ventisette sono quelle di cui sono accusati, tra 'colpi' tentati e consumati. Vittime i commercianti nelle province di Napoli e Caserta: ...Sgominata a Napoli una banda di rapinatori: 4 persone arrestate. Ventisette rapine tra tentate e riuscite, in una sola sera erano riusciti a mettere in atto ben 11 colpi, vittime i commercianti nelle ...