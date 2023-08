SERENA - "L'Inter sta mettendo in piedi un centrocampo italiano con i controfiocchi. ...

(Di sabato 5 agosto 2023) Aldoha parlato del momento deldi Simone Inzaghi e del calciomercato dei nerazzurri in questa finestra estiva Aldoha parlato del momento deldi Simone Inzaghi e del calciomercato dei nerazzurri in questa finestra estiva. Ecco le sue dichiarazioni.– «stainuncon i. Puntare su Frattesi però potrebbe anche preludere a una futura cessione di Barella. Problema gol? Ma il gioco di Inzaghi ha sempre previsto gli inserimenti e le conclusioni dei centrocampisti. Semmai il problema è che hai perso Dzeko, hai perso Lukaku e devi sempre spendere cinque o sei grandi occasioni per fare un gol».

