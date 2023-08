(Di sabato 5 agosto 2023) Stefanospegne oggi 28 candeline. Il centrocampista dell’Inter festeggia il proprioper la quinta volta in nerazzurroAUGURI ? Buona Stefano. Il centrocampista nato a Urbino il 5 agosto 1995 spegne oggi 28 candeline. Arrivato nell’estate del 2019, dopo un inizio scoppiettante in maglia Inter una serie di infortuni ne hanno compromesso le prestazioni. In questi anni due i prestiti: uno alla Sampdoria e uno al Monza, per poi tornare entrambe le volte alla base. Il futuro in nerazzurro è ancora tutto da decidere, ma per intanto la redazione di Inter-News.it manda i migliori auguri di buonal giocatore. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Oltre a viale Lenin, che avrà alcuni restringimenti di carreggiata dal 24 alluglio , fino all'... con inversione deiunici di via Bertiera e via Albiroli. Termine previsto: 5 dicembre. Viale ...Sembra di rileggere le parole di Stefan Zweig sulgiugno 1914 quando, a Sarajevo, si distrusse ...o diritto consuetudinario " i cui autori incorrono in una responsabilità penale personale ai...In particolare, aidelle modifiche previste, il regime di reverse takeover non trova ... Le modifiche entreranno in vigore ilagosto ...

Sensi +28, tanti auguri! Quinto compleanno all’Inter Inter-News.it

Pur essendo un centrocampista di grande talento, il classe '95 di Urbino (domani saranno 28 candeline) si trascina sulle spalle ... Qualora l'argentino non dovesse trasferirsi in Andalusia, ecco che ...Il testo unificato è stato elaborato dalle relatrici sulla base del contenuto delle diverse proposte di legge all'esame della XII Commissione, ed è stato adottato come testo base nella seduta del 28 ...