Se si amano in felini | meglio apprendere i rudimenti della “gattitudine” | una forma di galateo ora in un libro | scritto da una psicologa gattofila Convinta anche del fatto che noi | da loro | abbiamo molto da imparare

Leggi su iodonna

(Di sabato 5 agosto 2023) ««Non si possiede mai un gatto. Semmai, si è ammessi nella sua vita. Il che è senz’altro un privilegio». Parola di Beryl Reid, attrice inglese e, che trascorse gli ultimi annisua vita felicemente in compagnia di una schiera di gatti randagi. Lo sanno benegli italiani che ospitano nellecase un felino. Non sono pochi: i gatti domestici in Italia, secondo gli ultimi dati, sarebbero 7,3 milioni, persino più dei cani. Se questi ultimi sono felici di scodinzolare dietro a noi e di ubbidirci, i mici sono spiriti liberi chedecidere per sé. Forse è proprio questa caratteristica ad affasci- narci, da millenni. E poi, ogni gatto come noi umani ha il suo carattere e mostra una spiccata individualità. Capire cosa passa nella sua testa non è semplice. ...