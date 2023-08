Si è conclusa a luglio la prima parte della stagione agonistica2023 e il presidente della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo Giuseppe Misuraca traccia un ...approfittato del rapporto- ...... con una partecipazione in video, Dacia Maraini, sono i protagonisti, per la stagione, della ... Infine, per l'autunno, Giovedì 12 Ottobre 2023 alle ore 15:30 è in preparazione presso la...VITERBO - Si è conclusa a luglio la prima parte della stagione agonistica2023 e il presidente della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo Giuseppe Misuraca traccia un ...del rapporto- ...

Scuola estiva “La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Città future” dal 28 al 30 agosto: iscrizioni docenti entro il 25 Orizzonte Scuola

Prima di una piccola pausa estiva, vorrei fare una riflessione sulle tante testimonianze raccolte da quando, grazie a Il Riformista, ho dato vita a questa rubrica. Il mio intento è quello di ...Nell'ambito del progetto Kindertime ecco che arriva l'Indovina chi Di Kinder, dove i personaggi sono tutte versioni alternative della mascotte Kinderino ...