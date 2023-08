Scoop su Giletti indagato finisce su quotidiani | agenzie italiane ed europee

Quindi l'augurio del leader della Lega per il futuro televisivo di: 'L'auspicio di tanti è che possa avere voce e spazio sulla televisione pubblica'. Solidarietà al giornalista anche da ...La " Terrazza" ha poi accolto Massimo, che ha anticipato in unoil suo ritorno televisivo in Rai, a cui il giornalista torinese è profondamente legato. E ancora sono saliti sul palco ...Massimo, con la sua trasmissione ' Non è L'arena ' è stato artefice di uno dei più grandigiornalistici degli ultimi venti anni e cioè l'intervista a Salvatore Baiardo , uomo dei ...

Scoop su Giletti indagato finisce su quotidiani, agenzie italiane ed ... Paolo Gianlorenzo

Un boss della mafia al gabbio che querela per diffamazione l'ex conduttore che intervistava il gelataio Baiardo sulle stragi del ’93 è una notizia che dovrebbe fare pensare. Ma forse fa soltanto molto ...Iscritta sul registro degli indagati anche la giornalista e opinionista Sandra Amurri TERNI - Massimo Giletti e Sandra Amurri sono indagati dalla Procura della ...