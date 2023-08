Scontro tra imbarcazioni ad Amalfi | morta la presidente della casa editrice di Harry Potter VIDEO

(Di sabato 5 agosto 2023) AGI - Si chiamava Adrienne Vaughan la 45enne turista americana di New Yorkieri sera adin seguito al tragico incidente avvenuto nelle acque del Fiordo di Furore. Ladel Bloomsbury USA (la sussidiaria americanalondinese che edita i romanzi di) insieme con la sua famiglia, il marito Mike White e i loro due figli, una bambina di 12 anni e un maschio di 8, avevano prenotato un'escursione in barca alla scoperta delle bellezzecostiera. E ieri il sogno si è trasformato in tragedia. Una terribile collisione tra la loro imbarcazione da diporto, un gozzo sorrentino di nove metri di lunghezza, preso a noleggio con skipper, contro la prua del Tortuga, un veliero turistico per eventi esclusivi sulla rotta le ...

... 30 anni, dipendente di una società di noleggio barche di Nerano , si trova ancora all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per le ferite riportate in seguito allo. Gli ...E, in particolare, pare che siaapertoil sindaco Francesco Italia e il Partito democratico che lo accusa di aver fatto scelte non di sinistra. 'Il fatto politico evidente è che il ...... gravissimoauto Ultimo Aggiornamento 01/08/23 Bologna, la street artist Laika realizza un murale per Zaki: subito deturpato Ultimo Aggiornamento 01/08/23 Fotogallery - Costa Smeralda ...

Scontro tra barche in costiera amalfitana, morta una turista La Gazzetta dello Sport

(Il Sole 24 ORE) Sarebbero questi i reati ipotizzati per la terribile collisione avvenuta giovedì pomeriggio nello specchio di mare compreso tra il Fiordo di Furore e il Capo di Conca. Ma i dettagli ...Amalfi (Salerno), 5 agosto 2023 – Scontro tra barche nella Costiera amalfitana: deve rispondere di omicidio colposo e naufragio lo skipper di Massa Lubrense al timone del gozzo di nove metri che ...