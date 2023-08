Scontro tra due auto | morta ragazza di 25 anni | feriti i genitori

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 5 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Terribile incidente stradale sulla strada che da Manduria conduce a San Pietro in Bevagna. Unadi 25, originaria di Manduria, èsul colpo durante lotra una Fiat Panda e una Jeep, all’incrocio per Borraco. La vittima viaggiava a bordo della Fiat Panda insieme aiche sono rimastiin modo lieve. Sul posto sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane e i carabinieri per i rilevi. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.