Scontro tra barche ad Amalfi | indagato lo skipper VIDEO

(Di sabato 5 agosto 2023) AGI - Deve rispondere di omicidio colposo e naufragio lodi Massa Lubrense al timone del gozzo di nove metri che giovedì scorso ha impattato lo scafo del veliero Tortuga nelle acque di, provocando la morte della turista americana Adrienne Vaughan, presidente della casa editrice che pubblica le storie di Harry Potter. Elio Persico, 30 anni, dipendente di una società di noleggiodi Nerano, si trova ancora all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per le ferite riportate in seguito allo. Gli esami tossicologici hanno evidenziato la presenza di alcol e cocaina nel sangue. Ma le quantità non eccessive rilevate hanno richiesto la ripetizione dei test per comprendere quanto tempo prima dell'incidente avesse assunto le sostanze. Intanto hanno rischiato di essere affidati ...

30 anni, dipendente di una società di noleggio barche di Nerano, si trova ancora all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per le ferite riportate in seguito allo. Gli

(Il Sole 24 ORE) Sarebbero questi i reati ipotizzati per la terribile collisione avvenuta giovedì pomeriggio nello specchio di mare compreso tra il Fiordo di Furore e il Capo di Conca. Ma i dettagli ...Amalfi (Salerno), 5 agosto 2023 – Scontro tra barche nella Costiera amalfitana: deve rispondere di omicidio colposo e naufragio lo skipper di Massa Lubrense al timone del gozzo di nove metri che ...