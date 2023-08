Scontro sul reddito di cittadinanza | Santanché | «Ha fatto tanto male» La replica di Calenda | «Non puoi fare la morale»

(Di sabato 5 agosto 2023) Non sono piaciute al segretario di Azione Carlole parole di Danielasuldi. Secondo la ministra del Turismo, quella misura «ha», ha detto intervenendo a Rds, «hanno dato soldi a chi era occupabile mentre dobbiamo aiutare i fragili, chi ha bisogno».ha quindi spiegato cosa dovrebbeil governo: «Mettere i nostri giovani nelle migliori condizioni per far trovare lavoro e aiutare le imprese nel poter assumere». Le parole della ministra arrivano nei giorni in cui l’assegno viene sospeso alle persone ritenute occupabili, e dopo le polemiche per l’sms dell’Inps. E Carlonon ha atteso molto prima di commentare quanto detto da ...

... inoltre, il tema era tornato al centro del dibattito pubblico con lotra don Ciotti e Salvini per le correlazioni fatte dal fondatore di Libera tra l'opera in questione e i rischifronte ...L'impatto con un velieroquale si sta festeggiando un matrimonio è stato drammatico. Nello, Adrienne, la mamma, è morta. In un istante la festa ha lasciato il posto a una tragedia immane. ...Non sono piaciute al segretario di Azione Carlo Calenda le parole di Daniela Santanchéreddito di cittadinanza. Secondo la ministra del Turismo, quella misura "ha fatto tanto male", ha detto intervenendo a Rds, "hanno dato soldi a chi era occupabile mentre dobbiamo aiutare i fragili,...

Scontro sul reddito di cittadinanza, Santanché: «Ha fatto tanto male ... Open

Lo skipper, 30 anni, è sotto indagine per la morte della statunitense Adrienne Vaughan nello scontro tra barche avvenuto ad Amalfi ...La giovane, originaria di Manduria (Taranto), si trovava in macchina con i genitori sulla strada per San Pietro in Bevagna quando è avvenuto lo ...