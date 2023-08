Scomparsa di Kata | arrestato anche lo zio per un giro di racket degli affitti

Leggi su panorama

(Di sabato 5 agosto 2023) La polizia di Stato haquattro peruviani, incluso lo zio materno dileya Alvarez, in base a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda. Gli arresti sono collegati a accuse di estorsione, tentativi di estorsione, rapina, minacce, tentato omicidio e lesioni gravi a danni di altri occupanti dell'ex hotel Astor a Firenze, dove si verificava il cosiddetto ''. Questo percorso investigativo fa parte dell'indagine per ritrovare la bimba rapita il 10 giugno. Durante le perquisizioni, sono stati eseguitiarresti e indagini nei confronti di altri peruviani, inclusi parenti della bambina rapita, e di altre persone non indagate.