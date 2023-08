Scherma | Universiadi 2023 | doppia medaglia azzurra! Oro per gli sciabolatori | argento per le spadiste

(Di sabato 5 agosto 2023)per l’Italia nelle quarta giornata dellaallein corso di svolgimento a Chendu. Un sabato nel quale sono cominciate le prove a squadre, con lo strepitoso oro conquistato daglie con l’delle. Il quartetto composto da Alberto Arpino, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi e Giacomo Mignuzzi è salito sul gradino più alto del podio, battendo in finale la Corea del Sud con il punteggio di 45-38. Il bronzo è andato al Kazakistan, con il Giappone che si è dovuto ritirare prima in semifinale e poi anche nella finalina. Gli azzurri avevano cominciato il loro cammino con il successo negli ottavi di finale contro Azerbaigian per 45-31, poi nei quarti di finale un netto 45-30 alla Polonia. In ...

Nessuna medaglia per l'Italia nella terza giornata della scherma alle Universiadi 2023 di Chengdu. Oggi scendevano in pedana fiorettisti e sciabolatrici, con tre azzurri che hanno sfiorato l'accesso a ...Universiadi 2023 a Chengdu, quinto posto per il fiorettista osimano Francesco Ingargiola nella terza giornata di gare. L'atleta osimano delle Fiamme Oro, che da anni si allena con il ...