Scamacca corre verso l’Atalanta | Inter beffata Attesa per De Kataelere

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 agosto 2023) Clamorosi sviluppi sul futuro dell’attaccante italiano del West Ha. Quando sembrava indirizzato all’, Gianluca, invece, orache si è inserita prepotentemente nella trattativa in essere tra il giocatore e i nerazzurri, presentando un’offerta che il club inglese ha ritenuto più conveniente. Sul fronte Desi aspetta nelle prossime ore la decisione del giocatore per ufficializzare l’affare già chiuso con il Milan.L’ ATALANTA: I DETTAGLI Scatto decisivo della Dea che ha deciso di investire parte degli 80 milioni incassati con la cessione di Hojlund al Manchester United per puntare dritto sul bomber del West Ham, strappandolo praticamente all’...