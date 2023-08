Scamacca all' Atalanta | a Roma per visite in attesa ufficialità

Mentre la squadra di Giampiero Gasperini è a Berlino per l'amichevole contro l'Union, il neo attaccante dell'Atalanta proveniente dal West Ham, Gianluca, è atteso nel primo pomeriggio'aeroporto di Ciampino per poi sottoporsi alle visite mediche a Roma. L'ufficialità del classe '99, costato 25 milioni più 5 di bonus battendo la concorrenza ...Ufficialità nerazzurra a breve L'Atalanta è pronta ad accogliere Gianluca: un grande colpo per i nerazzurri dopo averlo beffato'Inter per 30 milioni di euro. Oggi a Roma sosterrà le ...Promessosi'Inter quando la Roma s'è tirata fuori per manifesta inferiorità economica,è passato'Atalanta che, dopo aver venduto Hojlund per 85 milioni, bonus inclusi, e Boga per ...

Scamacca all'Atalanta: affare in chiusura, 25 milioni più bonus Goal Italia

