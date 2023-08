Scacchi | World Cup 2023 | super Daniele Vocaturo | va in vantaggio con Dubov! Carlsen bene | pattano molti big

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) Continua a fare benissimonellaCupdi Baku. Il romano, numero 1 d’Italia, riesce a sorprendere con il Nero il russo Daniil Dubov, uno dei giocatori più talentuosi del circuito anche se incostante (non ha mai raggiunto la top 20). Si porta così sull’1-0 nel minimatch di terzo turno: gli basterà una patta domani per raggiungere gli ottavi di finale, traguardo che per un italiano è stato raggiunto per due volte solo da Fabiano Caruana quando giocava per il nostro Paese. Per evitare troppe varianti teoriche dell’Apertura Inglese,gioca la non molto nota 4… d4 sulla linea della Neo-Catalana, e poi Dubov con lui s’infila in un seguito noto soprattutto ad Aronian. La teoria è un ricordo già alla settima mossa, il che porta entrambi a pensare molto già prima della ...